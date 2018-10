VARIVALITSUS | Mis oleks, kui Eesti riik suudaks ennustada, kes jääb 5 aasta pärast töötuks, ja pakkuda talle abi juba praegu?

Lahendused siinkohal pole mitte olemasoleva info lihtne läbitöötamine veelgi suuremas mahus või mingis andmekogus rohkemal hulga keskmiste väärtuste arvutamine, vaid meil on vaja keerukamat tüüpi statistikat ja prognoose. Selline andmeanalüüs ja andmekaeve aitab luua prognoosimudeleid, mida omakorda saame arendada masinõppeks ja koheselt rakendatavateks tehisintellektisüsteemideks. Näiteks, kui tänase töötuse tegelikke andmeid ja viie aasta taguseid andmeid omavahel mudeldada ja seda mudelit pidevalt lisanduvate andmete põhjal täiendada, võime pakkuda pehmeid meetmeid täna veel töötavatele inimestele, kellel on samas kõrge risk jääda mõne aja pärast töötuks. Niimoodi saaksime efektiivselt ja säästlikult reageerida olukordadele ja probleemidele igas riigi valdkonnas.

Lisaks täpsemale prognoosivõimele saame niimoodi kiirendada ka poliitikatsüklit automatiseerides mõjuhinnanguid ja seda teatud olukordades isegi reaalajas monitoorides. Nt EAS-is toetuste efekti ekspordile saab pidevalt hinnata EASi enda toetuste andmebaasi ja MTAs olevate ettevõtete andmete pealt. Juhul kui on näha, et meetme efektiivsus langeb, on võimalik seda koheselt muuta ja testida, kas muutusel on mõju. Kui seda teha korra aastas või iga kahe aasta tagant andmete pealt, mis tegelikult genereeruvad igakuiselt, siis magame maha varasema sekkumise hetke ja kulutama ebamõistlikult riigi raha.

Teine võimalus, mis sellise lähenemisega tekib, on riigipoolne eksperimenteerimise võimekus ja oskus leida parim poliitikameede. Kuna andmed genereeruvad äriprotsesside ja raporteerimiskohustuse tõttu automaatselt, siis on võimalik nt EASi poolt toetada samas sektoris ühtesid ettevõtteid meetmega A ja teisi meetmega B. Seejärel saame jälgida reaalajas, milline on erinevate meetmete mõju. Kui esimesed tulemused on käes, saame skaleerida üles meedet, mis annab suurema efekti. Hetkel teeb Eesti riik seda ülivähe, kui üldse. Üldjuhul tehakse poliitiline otsus, siis rakendatakse seda ühtemoodi kõigile ja paari aasta pärast vaadatakse tulemusele otsa. Ja siis tehakse uus poliitiline otsus. Poliitilisele otsusele eelnev kasvõi väikses mahus eksperimenteerimine lubaks teha paremaid tõendipõhiseid otsuseid, mis tagaks meile iseenesest juba efektiivsema riigivalitsemise ja parema riigi.

Tänapäevaste andmemassiividega töö on kõrgelt kvalifitseeritud ja eeldab oskusi, mida on vähestel. Statistiliselt keskmise numbri arvutamisega saab pea igaüks hakkama, aga riigi optimeerimiseks ja efektiivistamiseks on vaja vaadata numbritele ja käitumismustritele hoopis põhjalikumalt otsa. Tihtilugu on probleem ka selles, et asutused ei tea hästi, et kuskil on andmed, mida nemad ei valda, aga mille ristkasutamine nende andmetega lubaks just nende protsesse palju tõhusamaks teha. Avaandmete traditsioon on Eestis väikselt alles tekkimas, nende potensiaalses ristkasutuses peitub aga väga suur jõud. Muidugi on omaette suur teema ka andmekaitse, millega tuleb põhjalikult arvestada ja mis seab omad piirangud.

Meil on vaja inimesi, kes oskavad andmetes näha keskseid mustreid ning nende mustrite põhjal teha reaalsust võimalikult hästi peegeldavaid järeldusi. Seejuures mängivad väga olulist rolli nii andmehalduse, statistika, optimeerimise kui visualiseerimise oskus. Taoliste analüüside olemasolul ja neile tuginevate otsuste tegemisel võime igas riigi halduspoliitika valdkonnas saavutada väga suure arenguhüppe.

Hetkel on Eesti riigiasutustes mitukümmend vaba andmehalduse ja analüüsi fookusega töökohta, kuhu pole viimase aasta jooksul laekunud pea ühtegi avaldust. Vastavat tööjõudu pole mõtet hakata koolitama eraldi õppekaval, mille välja arendamine on ajamahukas ja keeruline. Vaja on soovijatele pakkuda mitmekihilist täienduskoolitust, mis võimaldab selle valdkonna algtasemetesse sisse elada, osata küsida õigeid küsimusi ja soovi korral ennast järjest edasi arendada. Tööpõld on lai, töö ise huvitav ning töö mõju ühiskonnale väga suur.

Samas on andmeanalüütiku oskus on ka üks paremini ülekantavaid oskusi, sest vajadus selle järele on vertikaalselt igas sektoris. Olgu tegu päästeameti või töötukassa, energiaettevõtte või seakasvataja, jaekaubanduse või finantsettevõttega - neil kõigil on vajadus andmepõhise juhtimise, täpsemate prognooside ja optimeerimise järele. Väikeinvesteering selle valdkonna laiapõhjalistesse haridusprogrammidesse toob riigile kümne- ja sajakordselt tagasi.

Kodanikud võidavad läbi paremate teenuste, riik saab parema ülevaate andmetes peituvast informatsioonist ja oskab otsida parimaid tegutsemisloogikaid. Just sarnaste rakenduslike arendus- ja analüüsiprojektide teostamine peaks järgmistel aastatel tõusma ka ülikoolide tegevuses palju suuremasse fookusesse.