Valitsus ei ole suutnud rohkem kui aasta jooksul langetada otsust Araabia Ühendemiraatide poolt korraldataval maailmanäitusel EXPO osalemiseks. Tänaseks on kõik Euroopa riigid osalemas, ainult Eesti on jäänud jätkuvalt eemale ning see paistab teravalt silma. Eriti Lähis-Ida poolt vaadatuna. Peame aru saama, tegu on piirkonnaga, kus äritegemisel on pikad traditsioonid ning külalislahkusest keeldumine tähendab otsest solvangut, mida peetakse meeles.