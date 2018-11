VARIVALITSUS | Liina Normet: tasuta kondoome, kõigile

Abortide arv on aastate lõikes küll vähenenud, kuid 21. sajandil on rasestumisvastaste vahendite suure valiku ja kättesaadavuse juures on pea 4000 aborti ilmselgelt liiga palju. Nende hulgas on ka naisi, kes teevad viiendat, seitsmendat või isegi kümnendat aborti.

Kui võrrelda meie abortide numbreid naabrite omadega, näeme kohe, et meil on kas midagi tehtud valesti või jäetud sootuks tegemata - kui Soomes oli 2015. aastal aborte 1000 elussünni kohta 11,33, Leedus 10,76, Lätis 16,97 siis Eestis oli see näitaja 25,65. Me ei jõua kindlasti kunagi olukorda, kus Eestis ei tehta aastas ühtegi aborti, kuid kuidas jõuda vähemalt poole väiksema arvuni? Probleem, mis vajab lahendamist, ei ole mitte laialdane abortide tegemine, vaid me peame vältima soovimatuid rasedusi, mille tagajärjeks on abort.

Eeskätt me peame alustama noortest. Möödunud aastal tehtud abortidest oli iga neljas tehtud noorele naisele. Tõhusad meetodid olukorra parandamiseks on senisest parem teadlikkuse tõstmine ja seega efektiivsem ennetamine. Tänapäeva maailmas, kus internetis vabalt leitav porno jõuab lihtsalt järjest nooremate lasteni, tuleks tervisekäitumise, sealhulgas eale kohandatult seksuaaltervise õpetusega algust teha võimalikult vara ning põhikoolis juba teemat süvitsi lastele õpetada. Seitsmendas klassis seksuaaltervise õpetusega alustamiseks on juba lootusetult hilja. Lapsed arenevad küll erinevalt, kuid tendents on selgelt aina varasema suguküpsuse suunas. Pea liiva alla peitmine ja usk, et minu lapseni küll need teemad enne teismeiga ei jõua, ei vii meid kuidagi edasi.

Räägime pornost