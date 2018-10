VARIVALITSUS | Liina Normet: see, kes end korralikult vaktsineerib, võiks maksta vähem makse

Alates 2011. aastast on Eestis alla kaheaastaste laste vaktsineerimise hõlmatus paljude vaktsiinennetatavate haiguste suhtes langenud alla WHO soovitusliku taseme, milleks on 95%. Tasapisi hakkavad pildile ilmuma vanad haigused nagu leetrid ja tuberkuloos.

Me ei tohi jõuda seisu, kus praegu on Itaalia ja Prantsusmaa. Itaalias tuvastati 2017. aastal üle 5000 leetrite juhtumi. Prantsusmaa vaktsineerituse tase on vaid 75%. Selliste murettekitavate tulemuste pärast on mõlemas riigis kehtestatud karmid meetmed – kohustuslik vaktsineerimine kõigile!