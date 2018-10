VARIVALITSUS | Kristjan Altroff: on aeg anda võim maal külavanematele!

Kõigepealt anname külavanematele rohkem võimu ja suurendame nende rolli omavalitsustega asjaajamises. Külavanematel peab selleks olema õigus algatada kohaliku omavalitsuse tasandi õigusakte, osaleda nende kooskõlastamises arvamuse andjatena ning võtma sõnaõigusega osa volikogu istungitest. See samm eeldab Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatust. Praegu määratleb iga omavalitsus külavanema rolli ja õigused ise, paljudes valdades puudub adekvaatne küla- ja kogukonnapoliitika sootuks.

Kui tuhande elanikuga valdades võisid külavanemad olla volikogudes arvukalt esindatud ning eelnõu esitamiseks piisas kümne valimisõigusliku elaniku allkirjast, siis 10-15 tuhande elanikuga valdades on see lävend muutunud kõrgeks. Sellele andis kinnituse Maaleheski tutvustatud Eesti Külaliikumise Kodukant küsitlus, mis tuvastas haldusreformijärgse kohaliku võimu kaugenemise kogukondadest. Antud ettepanek on kooskõlas ka Kodukandi soovitustega. Külavanematele suurema rolli andmist toetab ka Eesti Külade Maapäeva manifest.

Riik ei pea külaelu korraldama ülevalt alla. Kasvõi seetõttu, et kogukonnad erinevad nii võimekuse kui vajaduste poolest. Seni on nende kaasamise mänguruum olnud omavalitsuste käes. Küll tasub nüüd anda kogukondadele võimalus jõukohaste kohalike teemade lahendamiseks, kuna suurenenud omavalitsused on muutunud tsentraalsemaks ja kaasamine tänu sellele kannatab. Vastutuse delegeerimine eeldab ka materiaalsete vahendite suunamist.

Mis oleks, kui kõik külad ja kogukonnad saaksid oma kaasava kogukonnaeelarve vähemalt ühe protsendi ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarve mahust? Külaeelarvete jaotamise põhimõtted saaksid omavalitsused koostöös kogukondadega kokku leppida. See võib koosneda näiteks ühetaolisest baasrahast küla või kogukonna kohta ning pearahast vastavalt elanike või kogukonnaliikmete arvule. Kasutamise prioriteedid oleksid juba puhtalt küla üldkoosoleku pädevuses ning avaksid võimaluse tasustada kas külavanema ülesandeid, mõnda kohalikku teenust, väiksemat rajatist või ürituse korraldamist.

Kolmas meetod oleks võimalikult paljude teenuste ja tegevuste delegeerimine kogukondade või külade tasandile. See ei saa olla kohustus, kuid võimekuse olemasolu korral saab omavalitsus anda üle näiteks avahoolduse - väärikas eas inimeste aitamise, sotsiaaltranspordi ehk kogukonna autojuhi, kultuurikorralduse või munitsipaaltaseme korrakaitse ülesanded külavanematele või kogukondadele. Teoreetiliselt on see võimalus ka praegu lepingu sõlmimise korral olemas, kuid seda miskipärast laialdaselt ei kasutata. Võiksime anda riigi poolt selge sõnumi - just see võib olla uus norm ja soositud lähenemine kohalike teenuste pakkumise lahendamiseks.

Läbi sellise tegevuse saab riik luua küllaltki laiad raamid omavalitsustele ja kogukondadele omavaheliseks kokkuleppeks ning soodustada nende sündimist. Praegu pole need protsessid piisavalt hästi toiminud, kuid vajadus kohaliku asjade korraldamise järele aina kasvab - riik on seni tunnetuslikult pidevalt kaugenenud ja teenuseid järjest koomale tõmmanud. Miks mitte pöörata see protsess uue lähenemisega tagasi ja anda maaelule uus perspektiiv?





Teeme ettepaneku suurendada külavanemate võimu, andes neile omavalitsustes õigusaktide algatamise ja kooskõlastamise õiguse

Kohalikel omavalitsustel peaks olema kohustus planeerida eelarvest vähemalt üks protsent külade ja kogukondade kohaliku omaalgatuse toetuseks

Kohaliku tähtsusega avalikud teenused saab delegeerida koos vahenditega omavalitsustelt otse kogukondadele