VARIVALITSUS | Kristina Kallas: peame vabastama pensionäride töötamise kõikidest maksudest

1. Vabastame keskmise vanaduspensioni tulumaksust ning arvutame maksustamisel eraldi vanaduspensioni ja muud tulud. Lisaks vabastame vanaduspensionäridele nii tulu- kui sotsiaalmaksust vähemalt 500 euro ulatuses töötamisest saadud tulu. Eeldatavasti tuleb enamus lisaks teenitavast palgast tagasi tarbimisse ja sellest rahast tuleb 10-15% läbi käibemaksu tagasi riigieelarvesse.

2. Peame vajalikuks soodustada isiku otsusel pensioni edasilükkamist, kui pensioniea saavutanud inimesel on tervist, et teha tööd, mis tagab talle piisava sissetuleku. Pensioni esimese samba süsteem peab ka rahaliselt sellist isiku otsust soosima. Aasta võrra enda pensioni edasilükkamine peaks tulevikus tagama vähemalt 10% kõrgema esimese samba pensioni.

Meie eeldus on, et selle muudatuse tulemusena suureneb oluliselt pensioniealiste tööhõive ja suurenevad vanemaealistele makstavad palgad, sest kogukulu tööandjatele väheneb maksude võrra. Me usume, et nende kaudsete mõjude tulemusena on pikas perspektiivis see muudatus riigieelarve jaoks kuluneutraalne ja samas täidab suuremaid eesmärke.

Kui me soovime, et meie majandusel läheks hästi ilma, et me peaksime tooma sisse suurel hulgal välistööjõudu, siis peab meil suurenema vanemaealiste tööhõive. Teadlaste välja arvutatud prognooside kohaselt peaks meil 65-69-aastaste tööhõive suurenema meestel 50%-ni ja naistel 68%-ni. Täna on vastavad arvud 27% ja 31%. Ka 70-74-aastaste hõive peab märkimsväärselt kasvama. Uuringud on ka näidanud. et vanemaealiste töötamise soosimine toetab ka aktiivset eluviisi, eneseteostuse võimaluste laienemist ning sealtkaudu eneseväärikuse suurenemist.