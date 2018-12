VARIVALITSUS | Kristina Kallas: Eesti teistkordne hääletu alistumine

Eesti on seekordsete valimistega jõudnud samasse põhimõttelise valiku olukorda, mille ees on seisnud paljud Euroopa riigid – kas minna edasi avatud ja rahvusvahelist koostööd soosiva poliitikaga või teha kannapööre ning liikuda protektsionistliku mõttemaailma poole. Viimaste nädalatega on üles kerkinud vastasseis, kus mõned poliitilised jõud püüavad meid veenda selles, et rahvusvahelist koostööd tehes seame me ohtu oma iseseisvuse säilimise. Me justkui peaksime valima, kas koostöö ÜRO-s või Eesti iseseisvaks jäämine, kas kuulumine Euroopa Liitu või suveräänne Eesti.

Kolm kümnendit tagasi võitlesime me raevukalt nii oma suveräänsuse kui ka iseseisvuse eest ja praegu tahetakse meid veenda selles, et need partnerid, kelle abiga seda võitlust pidasime, on meie iseseisvusele ohtlikud. Olukord maailmas ei erine aga ju 1990-ndate algusest, mil välisminister Lennart Meri jooksis kannad rakku selleks, et saada Eestile nii rahvusvaheline tunnustus kui ka liikmesus kõikvõimalikes rahvusvahelistes organisatsioonides.