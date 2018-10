VARIVALITSUS | Kadri Haller-Kikkatalo: Inimene tahab saada terveks ravitud, mitte teenust

Raviraha tuleb siduda abivajajate, mitte haiglatega

Lõpetame ära inimese ravivajaduse jupikaupa ravimise, luues ravijuhule erialadeüle s e komplekshinna

Digiregistratuur tuleb kiiremas korras sisse seada kõikjal üle Eesti, et lõpuks lõpetada ära kunstlikult tekkivad ravijärjekorrad

Mis on Lasnamäe, Pirita ja Viimsi eriarstiabi hangete järeldus riigile? Mitte see, et eriarsti riigihange tuleks uuesti teha või lepingute sõlmimisega kiirustada veelgi või siis Haigekassa juht lahti lasta, vaid raviraha korralduse süsteem tuleb ümber teha!