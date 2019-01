VARIVALITSUS | Jaak Laineste: prügi minu prügikastis – see pole enam minu probleem

Möödunud suvel saatis Euroopa Komisjon Eestile eelhoiatuse – kui me ei hakka rohkem oma jäätmeid taaskasutama, ootab meid järjekordne trahv Euroopa Liidult. Nimelt on Eesti Euroopa ühe kõige madalama jäätmete ringlusse suunamise määraga riike Euroopas. Olukorras on süüdi Keskkonnaministeerium, kes ei ole viimase 8 aasta jooksul teinud piisavalt, et edendada taaskasutust Eestis. Vastupidiselt Euroopa Liidu ettekirjutistele võtta rohkem materjalina ringlusse on Eesti taaskasutuse maht püsinud aastaid muutumatuna ning suurenenud on hoopis põletamisele ja ladestamisele minevate jäätmete mahud. Euroopa Liit on seadnud aga eesmärgiks, et aastaks 2020 peab 50% olmejäätmetest minema materjalina taaskasutusse ning iga viie aasta tagant see nõue suureneb 5% võrra, ehk aastaks 2035 peab olema 65% jäätmetest suunatud taaskasutusse.

Euroopa Liit on Eestile teinud mitmeid ettepanekuid taaskasutuse, näiteks elumajade lähedale sorteerimislahenduste toomist. Kui praegu peavad inimesed oma sorteeritud jäätmed vastavasse konteinerisse viima, mis enamasti asub inimese kodunt mitme kilomeetri kaugusel mõne toidupoe või tankla parklas, siis elumajade juures olevad konteinereid annavad senisest mugavama võimaluse inimestele sorteeritud jäätmetest vabanemiseks. Ma igatigi mõistan inimesi, kes hetkel ei sorteeri oma jäätmeid, sest kogu protsess on väga primitiivne ja inimese jaoks ebamugav.

Teise ettepanekuna on Euroopa Liit soovitanud maksustada jäätmete põletamist ja ladestamist, sest need on kõige saastavamad jäätmete käitlusviisid. Põletamise ja ladestamise maksustamise eesmärk on motiveerida inimesi ja ettevõtteid oma jäätmeid sorteerima. Meie tarbimisharjumustel on märkimisväärne mõju keskkonnale, mistõttu me peame keskenduma kahjude vähendamisele. Ringlussevõtt on üks lihtne samm, kuidas loodusressursse kasutada vastutustundlikult. Meil on inimesi, kes hoolivusest keskkonna vastu oma jäätmeid sorteerivad, kuid riiklik keskkonnapoliitika ei toeta nende inimeste panust. Nad teevad seda puhtast kohusetundest.

Tänane süsteem, kus 3 euro eest kuus on lubatud kõik jäätmed kokku visata ja need viiakse ahju või ladestamisele, ei ole jätkusuutlik. Aus ei ole ka süsteem nende inimeste osas, kes sorteerimisega panustavad keskkonda, aga peavad selleks oma pakendite äraandmiseks pakendikottidega mööda linna rändama. Vanapaberi, biojäätmete ja pakendite äraandmine peab samuti olema võimalik koduukse juures – seal samas kohas, kus me saame ära anda olmejäätmed. Ja seda sõltumata sellest, kas inimesed elavad era- või kortermajades.

Eesti inimestel ja ka riigil peab tekkima elementaarne vastutus oma jäätmete eest ehk kujunema välja harjumus oma jäätmeid sorteerida ning neid taaskasutusse suunata. Vastasel juhul karistab meid kõigepealt Euroopa Liit ning seejärel meie enda poolt ära mürgitatud keskkond.