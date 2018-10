VARIVALITSUS | Indrek Nuume: hoiame populistid pensionifondidest eemal!

Usun, et avalikkusele on juba teada Eesti 200 seisukoht, et pensionifondid tuleb tuua Eesti majanduse teenistusse. Proovin antud artiklis põhjalikumalt vastata küsimusetele, miks on pensionitega seotud poliitilised otsused tervikliku majanduspoliitika ja tulevaste pensionäride seisukohalt väga olulised.