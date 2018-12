VARIVALITSUS | Igor Taro: Vabaerakonna juudaseeklid - vaid 1% katuserahadest viis põhimõtete reetmiseni

Paar kuud tagasi otsustasime Eesti 200 varivalitsusega viia poliitillisele korruptsiooni tunnustega katuserahade juhtumi riigiprokuratuurile uurida. Meedias avaldatud andmete põhjal oli alust arvata, et raha jagajad võisid teha otsuseid, mis tõid nendega seotud ühingutele otsest rahalist või muud kasu. Paraku selgus, et Riigikogu ise on oma tegevuse korruptsioonivastase seadustiku mõju alt vabastanud - seega on katuserahad tänaseni juriidiliselt korrektne poliitilise korruptsiooni vorm.

Kolm põhjust, mis valesti

"Katuseraha" pole võimalik taotleda ja antakse otse valitutele. Keegi ei hinda erapooletult tegevuste otstarbekust ega tee võrdlevat analüüsi otsuste mõju kohta ühiskonna arengule. Puuduvad igasugused mõistlikud nõuded raha eraldustele, nii et üüratu summa saab anda kasvõi eile registreeritud parteilase ühingule. Neil kolmel põhjusel saab öelda, et suures pildis on tegu maksumaksja raha väärkasutusega. Kas see on piirkondlikuks arenguks vältimatu? Kindlasti mitte.

Isegi kui seal on nimekirjas õigeid algatusi, peab avalik raha nendeni jõudma õiglasel moel. Selleks tegime varivalitsusega ka kolm konkreetset ettepanekut.

1) Jaotada raha maakondade kaupa regionaalsetekst investeeringuteks proportsionaalselt elanike arvuga.

2) Teha taotlemiseks kõigile arusaadavad reeglid.

3) Seada omavalitsustele läbipaistva konsensusliku otsustamise reegel.

Riigijuhtimine on suures plaanis eelarve kaudu arenguprioriteetide suunamine. Mida rohkem kipub sellesse protsessi poliitilist korruptsiooni, seda madalama arengutaseme saavutab riik.