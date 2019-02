VARIVALITSUS | Igor Taro: lõpetage varastamine!

Omavalitsusjuhtide ülesanded on üle kogu Eesti täpselt samad. Samuti on kõikjal ühesuguse pikkusega töönädal ja ööpäevas täpselt sama palju tunde. Suuremates omavalitsustes on abiks vallavanemad ning osakonnajuhid, kellele saab vastutust ja võimu delegeerida. Ometigi on Eesti 2500 eurot ja üle 4000 euro teenivaid omavalitsusjuhte. Kas seetõttu, et nende valdade tulemused on kuidagi kardinaalselt erinevad? Mõlemad näited on depressiivstest väikelinnadest, kus toimub rahvastiku kahanemine, pitsitab palgavaesus ja perspektiivitunde puudumine.

Järgine teema on üle mõistuse suurte hüvitistega sahkerdamine. Mingil määral saab poliitilise ametikoha lahkumishüvitist mõista teatud sotsiaalse tagatisena - ametikoht võib päeva pealt kaduda, töölepinguseadus ei kaitse ning teatud juhtudel võib mõistliku suurusega puhver olla õigustatud. Mida arvata sellest, kui kõrgepalgaline Viimsi vallavanem otsustab vahetada kohad kõrgepalgalise Riigikogu liikmega? Sel juhu on ju tegu eesmärgipäratu rahakuluga, sotsiaalne tagatis ei saa olla heaolupreemia töökoha vahetuse eest.

Omniva postiljon teenib 540 eurot kuus ja peab terve päeva hommikust õhtuni sõna otseses mõttes lumes, vees ja poris rassima. 20 tuhande euro teenimine võtab tal rohkem kui kolm aastat ja selle kulutab ta toidule ning eluasemele. Vaevalt, et midagi erilist üle jääb.

Peabki olema ärritunud

"Avalikkus on alati ärritatud, kui juttu on rahast," kõneles oma prisket hüvitist kommenteerides möödunud aastal Laine Randjärv. Avalikkusel ongi õigus olla ärritatud, kui inimese tajuvad silmnähtavat ebaõiglust.

Lisaks enda palkade tõstmisele suutis näiteks Jõhvi vallavõim viimase aasta jooksul põhjustada kaks ebaseaduslikku vallandamist, mis läksid omavalitsusele maksma 23 tuhat eurot. Ka sellel tegevusel oli poliitiline taust ning arve maksis kinni maksumaksja. Ükski ettevõtja nii ei teeks. Ükski omanik ei laseks samal kombel raha tuulde, kui seda on teinud rahva teenimiseks ametisse asunud kohalikud poliitikud. Seetõttu julgeksin väita, et napist rahastamisest rohkem kimbutab Eesti kohalikke omavalitsusi kehv juhtimiskultuur. Paraku heidab see varju kõigile. Kodaniku seisukohalt on avalik võim üks - keskvalitsus, riigiamet, vald või munitsipaalasutus - neid kõiki peetakse ülal meie raha eest. See pole mõisa köis, mis lohiseb, vaid meie enda riik, enda vald ja kodanike vastutus.