VARIVALITSUS | Igor Taro: kujutage ette, et maja põleb, aga tuletõrje töötab teie vallas vaid reedeti. Kaotame elukohaloterii!

K õ igil Eesti inimestel on samavää rne õ igus saada riigilt raskel hetkel abi

Eesti 200 hinnangul peab sotsiaalse turvav õ rgu k õ igile kodanikele tagama riiklik amet

Kohalikud sotsiaaltöötajad saavad nii otsustuspädevuse kui vajalikud vahendid

Kujutage ette, et teie maja põleb, helistate päästeametisse ning tuletõrjeauto kohese väljasõidu asemel tuleb teil hakata selgitama, millist tüüpi auto tuleb tellida, kust leida autojuht ja päästekomando meeskond, millised kustutusvahendid neilt kaasa võtmiseks tellida. Valiku tegemisel selgub ühtäkki, et teie omavalitsuses on kustutusteenus saadaval vaid siis, kui teil on krundil isiklik hüdrant ning auto sõidab välja ainult esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti. Naabervallas on kustutuspäevad teisipäev ja neljapäev.