Eesti tulevik oleks kindlustatud, kui me oleksime kindlad, et võimaldame oma lastele ja noortele maailma parimat haridust. Paljud asjad on hästi. PISA testid kinnitavad seda, et meie õpilased on akadeemiliste teadmiste ja funktsionaalse lugemisoskuse poolest maailmas tipus. Seda on hea ja uhke teada ning meil on juba eelis. Eesti, oma keele, kultuuri ja väikese rahvaarvu ning pindalaga on omaette nähtus kogu maailmas. Mõne riigi suurlinna mõõtu rahvas, kuid oma kultuuri ja keelega ongi ime.