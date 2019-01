Valitsus versus varivalitsus Delfi TV-s | Jüri Ratas õpetab Kristina Kallast: ärge planeerige peitupugemist, see ei anna midagi!

Mismoodi saavad Eesti 200 ja Kristina Kallas ennast näiteks valitsuses ette kujutada, kui pärast paksu pahandust toonud plakatiaktsiooni ei suudetud terve päev asja omaks võtta ega selgitusi jagada?

„Tahate vihjata, et pugesime peitu? Ei pugenud peitu, see oli teadlik ja planeeritud mittereageerimine sellele,” selgitas Kallas silma pilgutamata Eesti Päevalehe ja Delfi varikabineti ja pärisvalitsuse juhtide debatis.

Peaminister Jüri Ratas ei jätnud kasutamata võimalust uustulnukatele tungivat nõu anda: „Minu soovitus teile ja Eesti 200-le: kui kannate riigikogus või valitsuses vastutust, siis ärge planeerige peitupugemist, see ei anna midagi! Ühel hetkel on vaja anda seisukoht ja see on inimeste jaoks väga oluline,” prahvatas ta.

Debatist tuli selgelt esile, et Keskerakonna juht oli Eesti 200 trammipeatusereklaami peale väga pahane.

„Küsimus oli, kuidas inimesed sellest reklaamist aru said. Ja selge on see, et esimene laine, mis käis üle, oli hiidlaine. Ja kahjuks hiidlaine negatiivses mõttes. Nad said aru sedasi, et taas kord me hakkame lahterdama Eestis elavaid inimesi eesti-vene kaarti avades,” arvustas Ratas Kallast tulises sõnavahetuses.