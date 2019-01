Züleyxa Izmailova soovitus Rohelistesse kuuluvatele kriminaalidele: mõistlik oleks teil ise parteist lahkuda

Rohelised teatasid, et möödunud nädalal Roheliste poole pöördunud ajakirjanik on teinud ära tänuväärse töö ja toonud erakonna juhtkonna tähelepanu alla inimesed, kes on kriminaalkorras karistatud ja ühtlasi erakonna liikmed. Pikemalt saab sellest lugeda Joosep Tiksi artiklist.

Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova lisab: "Esitasin erakonna juhatusele ettepaneku kolmapäeval juhtumid üks-haaval läbi arutada. Vägivald on otseses vastuolus meie erakonna seisukohtade ja põhimõtetega ning sedalaadi kuritegude sooritajatel oleks mõistlik oma liikmelisus ise koheselt lõpetada."

Roheliste peasekretär Joonas Laks viitab, et 2006. aastal tehtud värbamiskampaania käigus oli kontroll liituvate inimeste üle palju ebakorrapärasem, kui see on praegu ja ka sellist digitaalset registrit, kust igaüks saaks tasuta kontrolli teostada, veel polnud. "Igal juhul kiidusõnad ajakirjanikele!"