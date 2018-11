VIDEOINTERVJUU | Kristina Kallas: me oleme liberaalse maailmavaatega, kuid ei mahu poliitilisele kompassile

Olulisemad mõtted intervjuust:

Eesti 200 pole kindlasti sarnane EKREga. Kuigi mõlema programmis on punktiks kohtureform, siis Kallase sõnul soovib EKRE kohtute poliitilst allutamist, Eesti 200 eesmärk on reformida kohtulahendite protsessi, et meelitada Eestisse ettevõtjaid;

Vabaerakonna saatus aitab vältida konkreetsete ideede olemasolu juba erakonna sünnil;

Katuserahade süsteem on Eesti 200-le vastuvõetamatu;

"Me ei tule valimistel välja rahalubadustega, sest meil pole raha mida lubada," kommenteeris Kallas nii konkreetsete lubaduste kui ka erakonna rahastuse kohta.

Intervjuus Eesti 200 värske esinaisega andis ta märku, et erakonna Eesti 200 peamine prioriteet on teha tööd piirkondlikel tasanditel ning kampaania kallal. "Ma ei ole tegelikult mitte kunagi valimiskampaaniat teinud," kostis ta.

Lisaks rääkis Kallas, et temale on olulisemaid küsimusi tulevastel valimistel teadus ning haridus. Vaata täpsemalt videost!