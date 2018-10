VIDEO | Valimisteenistus püüab valimisi turvalisemaks muuta 50-euroste pappsirmidega

Riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel sõnas, et papist seinad on puhas Eesti disain, sest sellist lahendust mujalt saada polnud. Pappkastid tagavad turvalisuse valimistel näiteks hooldekodudes. Asutusi, kus sirmid kasutusele tulevad, on üle paarisaja.

"Seda on hea vanainimesele kõhu peale panna, et varjata nende häält, eks kodus saab valimiskomisjoni esindaja ise otsustada, kas seda seina on hääle turvalisuseks tarvis," sõnas Vinkel. Eelhääletamisperioodil käiakse hääli kogumas peale hoolekodude veel näiteks vanglates, kus hääleõigus on kõikidel neil, kes viibivad kinnipidamisasutuses eeluurimise ajal. Kabiine saadetakse ka Eesti esindustesse välismaal, kokku umbes 40 riiki.

Papist seinu on 400, ühe hind 50 eurot, seega kujuneb kogu partii hinnaks 20 000 eurot. Vinkel rõhutas, et tegemist on esimese partii maksumusega, kui seinu hakatakse trükkima suuremas koguses, kujuneb ühe hinnaks umbes 10 eurot. Samuti pole minikabiinid ühekordsed - neid plaanitakse kasutada seni, kuni nad vähegi vastu peavad.

Pappkabiine toodeti kahte sorti - ühed krõpsuga, mida on mugavam kiiresti kokku panna, teised volditavad, mis tagavad suurema stabiilsuse. Sellised seinad tulevad kasutusse ka ajutistes valimisjaoskondades, näiteks kaubanduskeskustes, kus häält anda saab.

Selline minikabiin on omamoodi revolutsioon, sest tagab paberhääletajatele nende hääle saladuslikkuse. Selle tagamiseks peab olema kabiin kaetud kolmest küljest, vastupidi levinud arvamusele pole kardin kabiiniuksel sugugi vajalik. Suurt tuska valmistab valimisteenistusele oma sedelite pildistamine ja pildi sotsiaalmeediasse postitamine, mis rikub salajaste valimiste põhimõtet.