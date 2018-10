VIDEO | Keskerakond hõikas välja uue kampaanialause ning lubas jätkata senise poliitikaga

Ratas tõdes erakonna büroos toimunud hüüdlause esitlusel, et oleme ühisel pingutusel arenenud viimastel aastakümnetel oluliselt jõukamaks ning edukamaks riigiks. „Keskerakond võttis 2016. aasta novembris valitsusvastutuse kindla eesmärgiga muuta meie ühiskond sidusamaks ja tugevamaks. Meie tahe on ehitada õiglast riiki kõigile Eestimaa inimestele, sõltumata soost, vanusest, rahvusest või elukohast,“ rõhutas ta.

Keskerakonna esimehe sõnul läheb Keskerakond valimisi võitma ning põhieesmärk riigikogu valimistel on õiglase Eesti riigi ehitamine. Erakonna programmilised eesmärgid ja valimiskampaania sisu võtabki kokku täna avaldatud hüüdlause, milleks on „Õiglane riik kõigile!“.

Jüri Ratas selgitas, et õiglane riik seisab Keskerakonna nägemuses iga lapse, perekonna ja eaka eest, tööinimeste ja ettevõtjate eest. Ta lisas, et fookuses on majanduskasvu jõudmine kõigi inimesteni, üleliigse ja ettevõtjaid takistava bürokraatia kaotamine, perede toetamine, eakate toimetulek, omastehooldus ja hoolekanne ning keskkonnakaitse.

Sõjaväeline piirivalve - vaatame

Uurides Rataselt, kas Keskerakond plaanib jääta ka eile kirgi kütnud lubaduse juurde sõjaväelisest piirivalvest, kostis Ratas, et selle otsuseni jõutakse jaanuaris. "Aivar Riisalu on väga patriootlik mees ning kindlasti on igasugused uued ideed teretulnud," sõnas Ratas. Ta ei soostunud kommenteerima, kas idee sõjalisest piirivalves mitte poleks ajas tagasiminek ning ei duubeldaks investeeringuid, mida riik teeb idapiiri väljaarendamisel. Peaminister kordas, et nagu ta juba varasemalt öelnud on, on kõikidel ideedel koht arutelus ning tal oli hea meel, et selle vastu tundis avalikkus nii suurt huvi.