VIDEO | Kaja Kallast Jüri Ratase edu ei heiduta: jooksuvõistlusel ongi parem, kui jänes on ees

Eesti Päevalehe tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest selgub, et inimesed peavad sobivaimaks peaministriks Keskerakonna esimeest Jüri Ratast. Reformierakonna liidri Kaja Kallase populaarsus on võrreldes kevadega pisut vähenenud.

Tänasel päeval näeksid Ratast peaministrina jätkamas 30 protsenti vastanuist ja Kallast Ratase mantlipärijana 22 protsenti inimestest. Kaja Kallas aga selles probleemi ei näe. "Jooksuvõitlusel ongi parem, kui jänes on ees," möönis Kallas.

"See on üsna loogiline, et inimesed näevad peaministrina kedagi, kes juba praegu sellel ametikohal on. Kui küsida, kes võiks olla president, siis tihtilugu pakutakse välja nimi, kes parasjagu riigipea on," põhjendas Kallas suuresti Ratase edumaad.

Samal ajal, kui Ratas sõidab Soome, et Donald Trumpiga õhtust süüa ja jalutab Kanuti aias ringi ning proovib leida lahendust märatsevatele noortejõukudele, on Kallas tegelenud veel lõpetamata asjadega Brüsselis, et juba järgmisel nädalal jäädavalt Eestisse naasta.

Ehk on aga just Ratase kohalolek läinud Kallasele maksma tema edumaa? Sest ometigi alles kevadel Eesti Päevalehe tehtud uuringu järgi edestas Kallas kindlameelselt ja pika puuga teiste erakondade kandidaate.

"Mina ei ole poliitkasvandik nagu Jüri Ratas, kes on õppinud, kuidas pildil püsimisega poliitilist profiiti lõigata," möönis Kallas ja lisas, et tema jaoks on oluline sisu. "Ma arvan, et ka senimaani on minu toetus püsinud sellel tasemel just põhjusel, et olen teinud sisulist tööd ja ilmselt on roll ka minu pikal kogemusel erasektoris."