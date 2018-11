VIDEO | Jevgeni Ossinovski: lõpuks on ka Reformierakond oma poliittehnoloogilistest kõhklustest üle saanud ja otsustanud toetada rändeleppe avaldust

“Sotsiaaldemokraatide jaoks on olnud tõepoolest põhimõtteline küsimus, et 27 aasta jooksul on üles ehitatud Eesti välispoliitika, mis on viinud Eesti seisu, et meil on oma ajaloo kõige parem rahvusvaheline maine ja positsioon. Nii hästi ei ole Eestil kunagi rahvusvaheliselt läinud ja sellest tulenevalt me usume, et rahvusvahelisel koostööl ja õigusel põhinev maailmakord on asi, mille osas Eesti peaks ka tulevikus olema aktiivne ja kui Isamaa otsustas väga ootamatult suunda muunda, siis me loomulikult seda ei aktsepteeri,” sõnas Ossinovski.

“Sellest tulenevalt oleme otsinud võimalusi seda küsimust ära lahendada ja mulle tundub, et erinevate ettepanekute avaliku ja vähemavaliku arutelu tulemusena oleme jõudnud seisu, et meil on töötav ettepanek olemas — ehk siis see, et riigikogu selle otsuse teeks. Lõpuks on ka Reformierakond oma poliittehnoloogilistest kõhklustest üle saanud ja otsustanud toetada rändeleppe avaldust riigikogus, nii et ma usun, et see küsimus selliselt saab ka lahenduse,” oli Ossinovski lootusrikas.