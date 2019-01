Valimiste valvurid kutsuvad ebaausatest kampaaniavõtteist teada andma

Hea valimistava on koostatud selleks, et tagada valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ja austav suhtumine valijasse, tugevdada demokraatiat ja tõsta valijate teadlikkust.

Hea valimistava keskendub neljale teemale: valimiskulude läbipaistvus, avalike vahendite kuritarvitamine, valimiskampaaniate sisulisus ning kandidaatide seisukohtade avalikkus.

Valimiste valvurite koordinaatori Andrei Liimetsa sõnul on Eesti demokraatia piisavalt küps teadmistepõhiseks ning argumenteeritud aruteluks ja ebaausad valimisvõtted alandavad nii kandidaati ennast kui ka valijat. “Kandidaadid peaksid oma eeskujuga välja tooma parima demokraatlikest valimistest. Valimiste valvurite eesmärk on juhtida kriitilist tähelepanu neile, kes tegutsevad vastupidiselt, aga ka tunnustada teistpidi just neid, kes suudavad viia läbi sisulisi ja ausaid valimiskampaaniaid,” rääkis Liimets.

Hea valimistava valvuritena löövad sel aastal kaasa Andrus Karnau, Anna Karolin, Helen Tammemäe, Mari-Liis Jakobson, Evelin Pärn-Lee, Tarmo Jüristo, Tõnis Saarts ja Urmas Vaino. Kõik hea valimistava valvurid osalevad vabatahtlikena.

Kõigist rikkumiskahtlustest saab igaüks julgelt teada anda aadressil valimistava@heakodanik.ee.