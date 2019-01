Valimiskomisjon ei suutnud otsustada, kumb Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kahe konkureeriva nimekirja esitajast on legitiimne

„Pärast põhjalikku olukorra kaalumist lähtusime otsuse tegemisel põhimõttest, et kui erakond esitab teise nimekirja, võtab ta sellega esimese tagasi,” selgitas otsust valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik.

Vasakpartei on ainus Eesti erakond, mille liikmeskond koosneb valdavalt vene keelt emakeelena rääkivatest inimestest. Tegemist polegi kõige väiksema erakonnaga: äriregistri andmetel on Vasakparteis 1801 liiget. Viimase paari aasta jooksul on liikmeskond siiski kümnendiku võrra vähenenud.

Samas on erakonna liikmed väitnud, et 90 protsenti erakonda kuuluvatest inimestes täiesti passiivsed ja paljud ei teagi, et erakonda kuuluvad.”Üks inimene meenutas, et kunagi ta jah astus Konstitutsiooniparteisse, aga et ta nüüd on Vasakparteis, seda ta ei teadnud," on öelnud erakonna kunagine liige Natalja Tesla.

Kuigi riigikogusse pole erakond pääsenud juba 15 aastat, kuulub nende liikmeid näiteks Maardu volikogusse ja ka üks Maardu abilinnapeadest, Anastassia Valužina, on Vasakpartei liige.

Kahe nimekirja taga kaks konkureerivat esimeest

Konkureerivate nimekirjade taga on sisetüli erakonnas. Vasakpartei liidriküsimus on väga segane. Erakonnal on kaks konkureerivat esimeest: Julia Sommer ja Mstislav Russakov. Sealjuures on Sommer esitanud kohtule hagi Russakovi vastu.