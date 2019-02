Vakra: prügipõletamine tuleks maksustada

Vakra rääkis ETV saates "Esimene stuudio", et viiepallisel hindeskaalal on jäätmete matmine prügimäele kaks ning jäätmete põletamine hinne kolm, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Kui võtame jäätmed ringlusesse, on hinne viis. Me sisuliselt kõik põletamegi ära, teeme selle koolipoisi rahuldava tulemuse. Põhimõtet tuleb muuta nii, et mäkke ladestamine oleks kõige kallim ja panna maks põletamisele. Tuleb teha hierarhia, et kõige keskkonnasõbralikum teguviis oleks kõige soodsam," rääkis Vakra.

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas jaanuari lõpus, et jäätmeseaduse eelnõule laekunud muudatusettepanekute ja huvigruppidega peetud arutelude põhjal on eelnõu vaja põhjalikult muuta, mistõttu ei saadetud seda teisele lugemisele.

Vakra sõnul on uus riigikogu koosseis kindlasti võimeline seaduse vastu võtma, seni tasuks keskkonnaministeeriumil laekunud materjal muudatuste kohta hästi kokku võtta.