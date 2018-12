Vabariigi valimiskomisjon jaotas riigikogu valimiste mandaadid, homme algab kandidaatide registreerimine

Võrreldes 2015. aasta valimistega said ühe mandaadi juurde Tallinna valimisringkond nr 1 (Haabersti, Põhja-Tallinn ja Kristiine), Tallinna valimisringkond nr 2 (Kesklinn, Pirita ja Lasnamäe) ja valimisringkond nr 4 (Harju-ja Raplamaa). Ühe mandaadi kaotasid ringkond nr 9 (Jõgeva- ja Tartumaa), ringkond nr 11 (Võru-, Valga- ja Põlvamaa) ja ringkond nr 12 (Pärnumaa).

Mandaatide jaotamise aluseks on valijate arv antud ringkonnas 1. detsembri seisuga.

“Mandaatide jaotamisel arvestatakse Eestit tervikuna, kõige suurema valijate arvuga piirkonnas on ka kõige enam mandaate. Seega ei tähenda mandaadi kaotus, et valijate arv on antud ringkonnas vähenenud. Näiteks Pärnumaal on see hoopis veidi suurenenud, kuid mitte nii palju kui ringkondades 1,2 ja 4,“ selgitas valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik.

101 riigikogu valimise mandaati jaotus järgmiselt:

valimisringkond nr 1 (Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinn ja Kristiine) – 10 mandaati;

valimisringkond nr 2 (Tallinna Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita) – 13 mandaati;

valimisringkond nr 3 (Tallinna Mustamäe ja Nõmme) – 8 mandaati;

valimisringkond nr 4 (Harju- ja Raplamaa) – 15 mandaati;

valimisringkond nr 5 ( Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa) – 6 mandaati;

valimisringkond nr 6 (Lääne-Virumaa) – 5 mandaati;

valimisringkond nr 7 (Ida-Virumaa) – 7 mandaati;

valimisringkond nr 8 (Järva- ja Viljandimaa) – 7 mandaati;

valimisringkond nr 9 (Jõgeva- ja Tartumaa) – 7 mandaati;

valimisringkond nr 10 (Tartu linn) – 8 mandaati;

valimisringkond nr 11 (Võru-, Valga- ja Põlvamaa) – 8 mandaati;

valimisringkond nr 12 (Pärnumaa) – 7 mandaati.

Homme, 4. detsembril kell 10 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine, mis lõpeb 17. jaanuaril kell 18.