Vabaerakonna esimees Kaul Nurm: ajakirjandus teeb Eesti 200-le Vabaerakonna arvelt ruumi

Nurm: ajakirjandus soosib Eesti 200

Nurme arvates on ajakirjandus Vabaerakonda viimasel ajal ebaõiglaselt kohelnud. „Võtame tänase Postimehe (intervjuu toimus eile – toim). Seal on kuue või seitsme erakonna seisukohad, aga Vabaerakonna seisukohti pole kajastatud. Ma küsin, miks see nii on?” ütles Nurm. „Miks on nii, et Kaur Nurm annab Postimehele pika-pika intervjuu ja kui see on õhtul juba võrgus üleval olnud, võetakse see äkki maha?” avaldas ta arusaamatust. Ka valmistab Nurmele meelehärmi Vabaerakonna liikmete arvamuslugude tagasilükkamine.

„Siiani olen nõustunud, et tegemist on ajakirjanduslike kaalutlustega. Aga nüüd ma näen, et peatoimetaja on olnud sihikul pikka aega,” viitas Nurm Postimehe peatoimetaja Lauri Hussari eilsele teatele erakond Eesti 200-ga liitumise kohta.

„Kui pildile tuleb uus erakond, siis peab talle teiste arvelt ju ruumi tegema,” kirjeldas Nurm põhjust, miks Vabaerakond tema arvates varasemast vähem ruumi saab. Nurme arvates avaldab ajakirjandus Vabaerkonna arvelt Eesti 200 puudutavaid tekste.

Viimastel riigikogu valimistel sai Vabaerakond 8,3 protsenti häältest. Praeguseks on erakonna riigikogu fraktsioonis viis liiget. Arvamusküsitluste järgi oli Vabaerkonna toetus möödunud aastal maksimaalselt neli protsenti, viimastel kuudel protsendi ringis.