Vabaerakond rõhutab regionaalpoliitilise ebavõrdsuse vähendamise vajadust

Vabaerakonna esinduskogu aseesimehe Elo Lutsepa sõnul keskendutakse valimiskampaanias kümnekonnale peamisele ühiskonda puudutavale teemale.

„Kindlasti tõuseb meie valimiskampaanias jõuliselt esile regionaalse ebavõrduse vähendamine. Täna on Harjumaa ja Põlvamaa elanike sotsiaalmajanduslike mõõdikute vahe ligi neljakordne. Seega tuleb riiklikult hakata rohkem investeeringuid suunama pealinnast väljapoole,“ ütles Lutsepp.

Infopäeval käsitleti Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhataja Kuido Nõmme eestvedamisel põhjalikumalt Vabaerakonna tervishoiupoliitikat.

„Meie programm on suunatud inimeste terve olemise soodustamisele. Toetame lahendusi, mis tõstavad tervishoiuteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Oleme kindlalt esmatasandi solidaarse ravikindlustuse meelsusega. Tervishoiu rahastamise peaks Eesti järgmisel nelja aastaga saavutama Euroopa Liidu keskmise taseme SKT-st. Täna on see Eestis 6,5 protsenti, Euroopa Liidus keskmiselt aga 9,9 protsenti,“ ütles Nõmm.

Vabaerakonna esimehe Kaul Nurme juhtimisel toimus arutelu maksupoliitika reformimise ning pensionite teemal. „Vabaerakond toetab tööjõumaksude vähendamist ning eelarve tasakaalustamiseks kapitalimaksu kehtestamist,“ ütles Nurm.

Vabaerakond käsitleb vara- ja kapitalimaksude tutvustamist ranges seoses tööjõumaksude radikaalse alandamisega. „Täiendava variandina oleme kaalumas ka juriidiliste isikute kommertskinnisvara maksustamist. Tavalise inimese tavalise eluaseme kallale me aga ei lähe,“ märkis Nurm.

Vabaerakond ei pea võimalikuks loobumist solidaarsel vastutusprintsiibil põhinevast riiklikust pensioni- ja ravikindlustusest.