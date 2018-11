Vabaerakond langetaks palga tulumaksu 12 protsendini

"Nutikalt ja tõhusalt töötav inimene on ainus päris loodusvara, mis Eestil on," rõhutas erakonna esimees Kaul Nurm. "Eesti riik korjab maksutulu praegu kokku töö tegemise pealt, mis pärsib Eesti majandust märksa enam kui raha kogunemise või raha kulutamise maksustamine. Vabaerakonna eesmärk on teha töötamine jälle tasuvaks."

Palgalt makstav 12-protsendiline tulumaks jääb aga kohalikuks maksuks, et anda omavalitsustele tagasi nende käest hiilivalt ära võetud otsustus- ja tegutsemisvabadus.

"Vabaerakond ei luba vastutustundetult maksude ärakaotamist," rõhutas Nurm. "Riigieelarve tuleb kokku saada ja avalikud teenused peavad toimima, aga töö ja äri tegemisele Eestis saab olulise tõuke anda ka maksukoormuse nihutamisega töö tegemiselt kapitali kogunemisele."

Isegi kui lõplik maksukoormus jääb samaks, eelistab Nurme kinnitusel iga mõistlik ettevõtja tasuda makse pigem tulemuselt kui sisendilt ehk töö tegemiselt.

Parempoolse erakonnana näeb Vabaerakond riigi suurima ülesandena mitte üleüldiste ja tingimusteta hüvede pakkumist kellegi teise raha eest, vaid parimate võimaluste loomist tõhusaks tööks ja teenimiseks. "Meie eesmärk on nelja aastaga kujundada Eesti ka kõige paindlikumate töösuhetega riigiks Euroopa Liidus," lisas Nurm. "Me usume ka, et inimene ise teab kõige paremini, kuidas enda elu korraldada ning riik peaks keeldude, käskude ja reeglitega tema ellu sekkuma ainult kõige hädavajalikumas. Riik ei pea olema lapsehoidja, riik peab inimest usaldama."