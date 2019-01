Üksikkandidaadi lugu: endine turvamees tahtis õppida korstnapühkijaks, aga pettus seejärel kohtusüsteemis

Miks aga ei kandideeri ta mõne erakonna nimekirjas? Ta ütles, et kui tema leiab endale mõne sobiva erakonna, peab tema omakorda hakkama ennast sellele erakonnale tõestama, tuleb kohal käia, ennast näidata.

Nahkor ütles, et on natuke ekremeelne, aga pole selle erakonna juhtimisega väga rahul. Ta arvas, et on kiirustatud mõne sõnavõtu ja mõne otsuse, näiteks Maria Kaljuste erakonnast väljaviskamisega.

"Kui oled tundmatu, ei taha keegi sind kuulata," nentis Nahkor. Seetõttu otsustas ta valimised üksi läbi teha.

Viimasel ajal on ta olnud töötu, kui mõni juhuslik tööots välja arvata. Tööturul on küll pakkumisi palju, aga igat töökohta ta vastu võtta ei taha. Peale töötuks jäämist avastas ta, et ka tööl käimata on tegemist palju. Pealegi on tal Muugal maja, mida ta ehitab.