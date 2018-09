TV3 VIDEO | Valdo Randpere teab: valid EKRE, saad Keskerakonna

"Tundub, et te olete EKREga kokkuleppe saavutanud juba järgmiste valimiste eel, et te tahate kangesti koos valitseda. Mille muuga seletada seda, et Peeter Ernits põgeneb Keskerakonnast EKREsse, EKRE toetab venemeelsete eelnõude hääletusel koalitsiooni?" küsis Randpere.

"Sulle võib igasugu asju tunduda. Sa pead arsti poole pöörduma, seal antakse sulle abi. Aga koalitsiooni annab nendega teha küll, sellepärast et kui viisakas inimene kukub sabakondiga vastu kõva lund, ütleb ta ka midagi, mida tavaliselt ei ütle. EKRE ongi hea selleks, et ta ütleb seda, mida meie viisaka erakonnana ei ütle," vastas Vassiljev.

Randpere hinnangul peletab EKRE eemale normaalsed inimesed. Ta tõi näiteks Jaan Männiku, kes loobus EKRE ridades riigikogu liikmeks kandideerimisest.

"Kokkulepe on teie vahel sõlmitud, selles ma olen täiesti kindel. Järgmiste valimiste põhiteema võiks olla see, et valid EKRE, saad Keskerakonna," oli Randpere kindel.

Vassiljev eitas Keskerakonna ja EKRE vahelist kokkulepet. "Kokkuleppeid sõlmitakse kolmanda märtsi õhtul," märkis keskerakondlane.