Tõnis Saarts eilsest poliitpäevast: Kaja Kallas näis ebakindel ja rääkis Keskerakonnast rohkem kui Reformierakonnast

"Kui vaadata koos erinevaid küsitlustulemusi, siis Keskerakonna võidulootused on mõnevõrra paremad, ning seda oli ka tunda, kui võrrelda omavahel Kaja Kallase kui Jüri Ratase kongressikõnesid," räägib Saarts eilsest päevast. "Jüri Ratas näis enesekindlam kui Kallas. Ta ütles, et kuna valimiste lõpptulemus on veel ebaselge, siis tuleb võidu nimel veel kõvasti pingutada. See on tüüpiline valimisvõitluse favoriidi retoorika, sest tajudes, et iga hääl loeb ja kartes, et toetajad ei tule äkki kindlat võitu oodates valimiskastide juurde, tuleb ikka ja üle rõhutada, et midagi pole veel otsustatud. Samasugust retoorikat kasutas Reformierakond 2011. aasta valimistel, kus neil oli toona eduseis kõigi teiste ees (siiski veelgi suurem, kui Keskerakonnal täna)."

Saarts leiab, et Kaja Kallas aga näis mõnevõrra ebakindlam ja tema kõnet lugedes võib välja tuua huvitava tähelepaneku: Kallas mainib oma kõnes Keskerakonda palju enam (24 mainingut), kui Reformierakonda (14 mainingut). "See annab selgelt märku, et Reformierakond ei taju end nende valimiste teemaseadjana ning selge liidrina, vaid "teisena", kes peab iga hinna eest tõestama ja kõigile puust-ette-punaseks tegema, et ta on ikkagi oma konkurendist parem. See ei viita just sellele, et oma võidus ollakse väga kindlad." "