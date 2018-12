Tagatuba eetris: valijaid hakatakse püüdma lennujaamas, Tallinna sadamas ja praamidel

Seda arvestatakse ka valimiste eel korraldatavas laias kampaanias, mis kutsub inimesi valima. Valimisteenistus läheb oma sõnumitega seega kohtadesse, kus tavaliselt valimiste rõhutamist ei pruugi oodata. „Seetõttu on osa meie kampaaniast suunatud lennujaamale, Tallinna sadamale ja praamidele, et puhkusele minnes oldaks teadlikud hääletusvõimalustest või siis Eestisse tagasi jõudes saaks kiirelt-kiirelt veel seda teha,“ rääkis Vinkel Tagaotoa saates.

Aga sellega väljakutsed ei piirdu. 2. jaanuaril jõustub uus rahvastikuregistri seadus, mille üheks põhiliseks eesmärgiks on kohustada kõik Eesti elanikud lõpuks oma täpset aadressi riigile üles andma. See tähendab, et inimesed, kes seni on avaldanud riigile oma aadressi vaid elukohajärgse omavalitsuse täpsusega, võivad uuest aastast jääda ilma ligipääsust teenustele, mis on seotud aadressiga. Taolisel tallinlasel näiteks lõpetab roheline tasuta bussisõidu kaart kehtivuse jne. Ilma aadressi uuendamata ei pääse muuhulgas ka valimistele.

„See on suur väljakutse kohalikele omavalitsustele, kes peavad arvestuse korrektsuse eest hea seisma. Vaatame, kuidas uuel aastal selle teemaga läheb. Omavalitsused on juba väga palju tööd tehtud, et andmed saaksid korda,“ möönis Vinkel saates, et teema puudutab ka valijaid.

Tänaseks on aadressita inimeste arv siiski juba palju langenud, ent neid jätkub ikka veel. „See puudutab suurusjärgus 10 000 ja veidi peale inimest. Niipalju kui meile teada, siis väga paljud neist inimestest ei pruugi enam Eesti pinnal viibida, on jäänud aegunud andmed.“

Aga Vinkel jäi optimistlikuks, et inimesed jõuavad veel uuel aastal enne valimisi andmeid uuendada ning laheneb ka valimismure. „Kui palju see tegelikult inimesi mõjutab, näeme siis, kui seadus jõustub ja inimesed hakkavad teenuseid tarbima. Leiavad, et nende kohta pole kehtivat aadressi ja saavad ise selle olukorra kiiresti lahendada,“ rääkis ta.