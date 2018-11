TAGATUBA EETRIS| Sotside peasekretär: kuidas saaks eelarve ümber ajada, inimesed ootavad ju palgatõuse!

Sotside peasekretär Kalvi Kõva märkis esinedes Delfi valimissaates Tagatuba, et nii valitsuskriisi kui ka erakonna kampaania alguse edasilükkamisega on tulnud vasakpoolselt koalitsioonipartneril sel nädalal tunnistada konkurentide punktivõite.

ÜRO ränderaamistikuga ühinemise tõttu tülli läinud valitsuses vaatasid sotsid Kõva sõnul selgelt riigi pikki eesmärke.

„Välispoliitika on küll see koht, kus seda punkti ei tohiks võtta. Eesti huvides peab olema see, et väikse riigina toimetame kokkulepitutud reeglite alusel. On kahetsusväärne, et Isamaa siin päevapoliitilist punkti noppima läks ja ju ta siis selle sai,“ kritiseeris ta valitsuskaaslast, kuid tunnistas ka oma erakonna väikest kaotust lühemas perspektiivis. „Meie mõtleme Eesti peale pikas perspektiivis,“ rõhutas Kõva.

Peasekretär aga kinnitas, et tülile vaatamata ei tasu oodata, et koalitsioon või sotsid seetõttu näiteks eelarve alt ära hüppaksid.

„Valimisteni on jäänud loetud kuud, enne valimisi on alati poliitiline heitlus, tõmblemine. Eelarve, mis on täna riigikogus teisel lugemisel pakub ju inimestele palju: politseinikud, päästjad, kultuuritöötajad - kõik ootavad palgatõusu. No mismoodi me läheme ja tõukame selle eelarve ümber!?“ küsis Kõva emotsionaalselt.

Mis puutub värsketesse erakondade reitingutesse, kus sotsid peavad selgelt tunnistama kõva rebimist Eesti 200-ga valijate toetuse üle, siis ei pidanud Kõva viimaseid siiski väga tõsisteks kinda heitjateks. „Eks aeg näitab, ei ole kuulnud Eesti 20 pikka plaani, millega nad siia maastikule tulevad,“ leidis ta.