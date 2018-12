Tagatuba eetris | Priit Sibul Mikseri umbusaldusest: pole mõtet, sest uus välisminister oleks ikka sots

Samas tegi justiitsminister Urmas Reinsalu ja ka Sibul ise mitu avaldus, kus kutsusid välisminister Sven Mikserit ametist taanduma või Eesti suursaadikut ränderaamistikku mitte toetama. Nüüd ütles Sibul, et välisministri umbusaldamisel poleks tegelikult mingit mõtet.

„Küsimus on, mis vahet siis oleks, kes on sotsiaaldemokraatidest välisminister, kui teame, et see on nende erakonna seisukoht ja nad ajavad seda sama reljeefselt, kui meie oleme selle vastu. Ega see too seda allkirja sellelt leppelt tagasi,“ leidis isamaalane.

Samas EKRE tegi ränderaamistiku osas tunduvalt suuremat möllu, kui Isamaa ning valijatel võib ju jääda mulje, et tegelikult on kõige õigemad vastu olijad just ekrelased, jättes Isamaa loodetud häältest ilma. Sibul leidis, et Isamaa on ikkagi paremini hakkama saanud ses küsimuses.

„Aga loomulikult on opositsioonis röökida lihtsam, kui tegutseda. Ma loodan küll, et EKRE-l tuleb ka tegude aeg. Kui vaatame tulemust, kas olla vastu koalitsioonis või opositsioonis, siis Eesti otsuse mõttes pole seal vahet,“ märkis ta.

„Poliitikas röökimine tulemusi ei too. Sul on vaja liitlasi, enamust ja röökimisega võid ära peletada. Poliitikas saavutad edu, kui teatud hääli on koos.“

Isamaa peasekretär andis ses osas ka mõista, et kui peale järgmisi valimis peaks keegi moodustama EKRE toega valitsuse, siis võiks tema partei olla huvitatud sellega liitumisest, et ikka rohkem konservatiivset poliitikat saaks ajada. Vastates küsimusele, kas Isamaale sobiks EKRE osalusega koalitsioon, teatas Sibul, et ei välistaks ühtegi erakonda. „Ja ma ei näe probleemi EKRE-ga. Meil on nendega ideoloogilistes küsimusest palju ühisosa. Võib-olla see teie poolt nimetatud reljeefsuse ja asjade välja ütlemise ja kõnetamise kontekstis oleme küllaltki erinevad, aga sisulistes küsimustes on ühisosa olemas ja märkas suurem kui mõnede teiste erakondadega,“ ütles ta valimissaates.