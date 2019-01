Sotside siht on tõsta puudega lapse toetusi ja leevendada erisalaspetsialistide põuda

Sotsiaaldemokraatide jaoks on puudega lapse toetuste tõstmine möödapääsmatu samm, mille saaks ära teha ka veel praegune riigikogu – eeldusel, et selleks on olemas poliitiline tahe. „Toetuste tõstmine on hädavajalik selleks, et katta laste puudest tulenevaid lisakulusid, toetada perede toimetulekut ja hoida ära perede vaesusesse langemist. Toetus on muutumatuna püsinud 13 aastat, vahepeal on elu kallinenud 50 protsenti. Samas on Eesti riik saanud palju rikkamaks, kuid sellest rikkusest pole saanud osa pered, kus kasvavad puudega lapsed,“ sõnas riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm. Sotsiaaldemokraatide hinnangul peaks keskmise ja raske puudega lapse toetus tõusma kaks ning sügava puudega lapse toetus kolm korda.

Sotsiaaldemokraatide teine oluline siht puudega inimeste elujärje parandamiseks puudutab teenuste paremat kättesaadavust. Üks nende pakutud lahendusi on puudega laste tugiteenuste ehk sotsiaal-, ravi- ja haridusteenuste koondamine ühtseks tervikuks. Seejuures tuleb tagada, et pakutavad teenused vastaksid inimese tegelikule abivajadusele ning oleksid kättesaadavad kodu lähedal, olenemata elukohast.