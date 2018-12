Sotside ridades kandideeriv vabamõtleja Roy Strider nõudis parteikongressil aktsiisipoliitika muutust

„Me kõik teame, kui nutune ja ebaõiglane on pikka aega olnud olukord Eesti regionaalpoliitikas. Ma pakun välja maksuerisuste rakendamise ääremaadele, piirialadel. Kaasa arvatud aktsiisipoliitika erisused. Ma pakun välja Eesti jagamise kaheks erinevaks maksuerisuste tsooniks nõnda, et piirialadel ja ääremaadel oleks võimalik osta odavamat kütust, saiapätsi. Et sinna oleks võimalik rajada odavamalt ettevõtteid. Ja et inimesed ei peaks käima ostma Lätist ehitusmaterjale ja muid materjale. Et nad saaksid seda Valka asemel näiteks Valgast,“ rääkis ta.

Strider võrdles oma plaani suusahüppemäega. „Mulle tundu, et regionaalpoliitiliselt võiks see olla suusahüppetornist alla sõitmise efektiga käik. Kindlasti seda peab siis arutama.,“ märkis ta.

Sellega kirjamees ei piirdunud. Ta teatas lavalt sotsidele, et on parasjagu moodustamas ka ökoriigi varivalitsust.

„Rääkides oma agendadest, siis kümme või 15 aastat olen rääkinud, kirjutanud Eestimaa arenguvõimalustest ökoriigina. Tulin sotside nimekirja suuresti seetõttu, et suurtest erakondadest on sotsidel kõige parem keskkonnaprogramm.

Nii nagu naine ei saa olla natuke rase, ei saa üks maa olla natuke öko või mahe. See keskkonnaprogramm on suurepärane, kuid püüame selle üheskoos teha veelgi paremaks. Võtame suuna Eesti arendamiseks maheriigiks, ökoriigiks. Selle tarbeks ma vajan kõikide teie tuge, mõistmist ja kaasamõtlemist. Juba lähinädalatel kuulutan ma välja Eesti ökoriigi varivalitsuse,“ seletas mees ja nimetas oma eeskujuks „väga toredat“ Eesti 200 varivalitsust.

Kuigi Strider kandideerib sotside ridades, teatas ta, et kaasab ka teised erakonnad oma varivalitsusse. „Eesti ökoriigi varivalitsus saab olema erakondade ülene. Ja ma hoiatan teid, seal on inimesi erinevatest erakondadest. Olete kõik oodatud kaasa lööma!“

Loe veel

Olles küll sotsidele oma käe andnud, valgustas ta kohaolijaid sellestki, et Rail Balticu osas on tal teised avamused. „Veel põletavatest teemadest. Mina ei ole Rail Balticu praeguse trassi pooldaja. Ma leian, et tulu, mis praeguse trassi mõõtmisest kaasneb, ei ole võrreldav selle kahjuga, mis me keskkonnale tekitame. Ja seda me enam tagasi ei saa. Minu meelest oleks mõistlik rajada Tallinn-Tartu-Riia Trassil ja see oleks poliitiliselt mõttekam. Nii, et arvestage: Rail Balticu praegusele trassile minu poolt toetust ei tule!,“ hüüdis mees lavalt, mille peale alustas publik aplodeerimist, kuid lõpetas kohe, sest vist saadi aru, et see ei lähe sotside ametliku joonega kokku.