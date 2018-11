Sotsiaaldemokraatide esinumber Lääne-Virumaal on Indrek Saar

Piirkonna esimehe sõnul on sotsiaaldemokraadid nendeks valimisteks kokku saanud väga hea nimekirja: „Meie nimekirja tugevuseks on kodukandi inimesed, kellest igaühel on oma erisugune elukogemus. Nimekiri tervikuna on hea peegeldus meie maakonnast, aga tegelikult ka kogu riigist, mis on kultuuriliselt rikas ja omanäoline. Et nii jääks ja meie keel ning kultuur kestaksid ja areneksid, tuleb meil iga päev töötada seda tagava avatud ja sõbraliku ühiskonna nimel." selgitas seatud eesmärki nimekirja esinumber Indrek Saar. "Nimekiri kõneleb ka meie teise eesmärgi puhul iseenda eest - järgi tuleb aidata neid, kel pole elus alati libedalt läinud. Iga inimene on oluline." lisas Saar.

Nimekirja teise numbrina kandideerib Tapa vallavaolikogu liige ja Tapa vallavolikogu turvalisuse komisjoni esimees Ene Augasmägi, kellel on pikk kogemus sotsiaaltöö valdkonnas nii Tapa valla sotsiaaltöötajana kui sotsiaalministeeriumi tervisepoliitika juhina. Lisaks on ta praegu maakonnas tegev sotsiaalteenuste arendajana nii tugiisikute kui ohvriabi valdkonnas. Kolmandaks numbriks sotsiaaldemokraatide nimekirjas on külaliikumise soonega Vinni valla abivallavanem Eerik Lumiste, kelle igapäevasteks tööülesanneteks on majandusvaldkonna juhtimine ja kureerimine, kuid kes veelgi enam on tuntust kogunud Venevere Külaseltsi eestvedajana.