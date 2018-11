Seeder: sotsid manipuleerivad parlamendi ja valitsusega

SDE liige Marina Kaljurand selgitas, et SDE põrgatas ÜRO ränderaamistiku arutelu riigikokku, kuna see on üks võimalus protsessiga edasi liikuda, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Vastasel juhul jätame oma riigi ja inimesed hüpiknukuks. See raamistik toob kokku kõik: lähteriigi, sihtriigi, transiitriigi. Ja see raamistik annab võimaluse vaadata, kuidas migratsiooniga, rändega tegeleda, mitte seda soosida," põhjendas ta.

Seeder tunnistas, et toetab seda, kui parlament erinevaid küsimusi arutab, kuid samas süüdistas ta SDE-d manipuleerimises.

"Praegu küll sotsid manipuleerivad erinevate institutsioonidega - nii parlamendi kui valitsusega. Kõigepealt püüti mööda minna arutelust parlamendis: veel natuke rohkem kui nädalapäevad tagasi välisminister Sven Mikser ütles, et selle teemaga parlamenti minna on täiesti äraspidine ja täiesti vale. Siis, kui valitsuses arutelude järel jäime erimeelsusele, sotsid otsustasid, et lõpetame nüüd arutelu valitsuses ja püüame valitsuse arutelust mööda minna nii, et läheme parlamenti. Minu arvates see pole hea poliitilise kultuuri näide, kui manipuleeritakse erinevate institutsioonidega ja lähtutakse "eesmärk pühitseb abinõu" lähenemisest," rääkis ta.