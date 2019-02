Reformierakondlased tahavad keskkonnainspektsiooni liita politseiga

“Kui on igal juhul soov iseseisev keskkonnainspektsioon likvideerida, siis on ainus mõistlik lahendus selle liitmine samuti järelvalveasutusena tegutseva politsei- ja piirivalveametiga. Ühtlasi annaks see ka sõnumi, et keskkonna vastu suunatud tegusid võetakse Eestis tõsiselt, mitte ei liiguta nende kontrolli lahjendamise teed,” ütles Keit Pentus-Rosimannus. “Valitsusliit tahab lükata keskkonnarikkumise tuvastamise ja kontrolli ametile, mille roll ja töö iseloom on täiesti teistsugune. Nende plaan on sisult sama hea, kui perevägivallale reageerimise ülesanne panna perekonnaseisuametile.”

Kalle Palling selgitas, et keskkonnainspektsiooni liitmisega PPAga astutaks ka riigireformis oluline samm edasi. “Mõeldakse oma ministeeriumi “silotorni” piiridest kaugemale ja saavutatakse suurem sünergia. Täna on endiselt nii, et paljudel juhtudel peab lisaks keskkonnainspektorile kaasa kutsuma ka politsei. Meie pakutud samm lõpetaks selle jabura olukorra ja annaks järelevalvele keskkonnas suurema jõu.”

Keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamise eelnõud hakatakse arutama parlamendi keskkonnakomisjonis homme kell 11. Sama ettepanekut sisaldanud seaduseelnõu kukkus 2018. aasta detsembris riigikogu kolmandal lugemisel läbi, kuid esitati 2019. aasta jaanuaris uuesti.