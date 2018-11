Reformierakond looks ettevõtete toetamiseks väliskaubandusministri ametikoha

“Eesti riigil on kaks eesmärki: et meie riik, keel ja kultuur kestaks ja et meie majandus toimiks. Kuivôrd 70% Eesti SKT-st on sôltuv ekspordist, siis peab riigi välismajanduspoliitika toetama nii meie ettevôtete tegevust välisturgudel kui ka meelitama siia investoreid,” selgitas Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

“On ilmselge, et väliskaubanduses on olukord täna pilla-palla, sellega tegelevad ametnikud asuvad mitmes eri ministeeriumis, lisaks näiteks saatkondades ja EASis. Tahame need kõik koondada üheks tugevaks löögirusikaks, mida hakkaks juhtima välisministeeriumis töötav väliskaubandussminister,” ütles erakonna programmi välispoliitika töörühma juht Urmas Paet.

Paeti sõnul ootavad ettevõtjad riigilt selgemat toetust, et välisturgudel läbi lüüa ning kunagi majandusministeeriumisse loodud väliskaubandus-ja ettevõtlusministri koht ei ole seda pakkunud.

Väliskaubanduse ja arengukoostööga tegeleva ametnikkonna konsolideerimine on ülioluline teema, sest selle poliitikavaldkonna käekäigust sõltuvad vähemalt 300 000 inimese töökohad. Eesti on väga avatud kaubandusega ja sellest kasu lõikav riik, mistõttu on selle valdkonna parem poliitiline juhtimine väga oluline,” märkis riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Tema sõnul tuleb Eestile eeskuju võtta meile sarnanevatelt eduka kaubandusega riikidelt nagu näiteks Soome, Taani või Holland.