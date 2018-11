Raivo E. Tamm: minu poliitiliseks kreedoks on Tartu rahuleping

"Ma olen rohkem emotsioonide põhjal Tartu rahu juttu rääkinud, see, kui hästi Seeder on seda põhjendanud majandusgeograafiliste argumentidega, et piir peaks olema Tartu rahu järgi, see on mulle väga positiivne elamus," ütles Tamm.

"Tundsin, et tahaks olla Seederi kõrval, et ta ei oleks nii üksi. Tahaksin olla selle kaitseks, et ei võetaks vastu mingit lepingut, millest taganemist ei ole," lausus Tamm.

Ta viitas jälle Seederile, kes on öelnud, et üleöö selliseid asju ei tehta. Kohe ei pea Petserit tagasi võtma, see võib juhtuda hoopis 100 aasta pärast. "Tuleb oodata paremaid aegu, aga ei tohi teha lepingut, millest pole taganemisruumi," ütles Tamm. Ta lisas, et ka ülejäänud Isamaa programm istub talle hästi ja ta kirjutab sellele alla.

Viimased kaks aastat on Tamm mööda Eestit ringi käinud monolavastusega "Mis see E. tähendab?", mis räägib Tamme kujunemisest, lapsepõlvest, vanaisast, esimesest maailmasõjast, vabadussõjast ja Eestist. Tamm arvas, et kuna ta on selle etenduse käigus kogu Eesti läbi sõitnud ja rääkinud just nendest talle tähtsatest asjadest, mille pärast ta ka riigikokku kandideerib, siis ongi see etendus olnud ka justkui tema valimiskampaania. Ta ütles, et tegi seda kõike teadmata, et talle valimistel kandideerimise ettepanek tehakse.

"Võtan seda ettepanekut kui tunnustust," ütles Tamm. Ta rõhutas, et poleks ühegi teise erakonna ettepanekut vastu võtnud, Isamaa pakkumisele poleks ta aga "ei" öelnud, eriti nüüd, kui ajad pole erakonnale head.

Ta ütles, et on valmis neljaks aastaks minema riigikokku ja loobuma tööst teatris. Ta ütles, et praegu on ta tihedalt teatriga seotud ja neid töid ta ära jätta ei saa, mistõttu ta lootis, et äkki inimesed teavad praeguseks juba piisavalt, kes ta on ja mida ta endast kujutab.

Ta pole kitsalt näitleja, vaid on olnud ka Näitlejate Liidu ja Teatriliidu juhatuses, teinud sporti ja heategevust, mistõttu ta võiks olla riigikogu kultuurikomisjonis. Ta ütles, et kuna ta on olnud 15 aastat reservohvitser, võiks ta riigikogus olla ka näiteks riigikaitsekomisjonis. "Mul ei ole seda muret, et pole oma asja, mida ajada," ütles Tamm.