Priit Alamäe: ma usun Kristina Kallasesse, tema juhtimisel võib erakond teha väga hea tulemuse

"Kristina on veel parem kandidaat, lihtne põhjus. Oleme ausad, mina usun Kristinasse ja ma näen seda, et tema juhtimisel võib see erakond valimistel teha väga-väga hea tulemuse ja tema väärtused on väga hästi paigas," selgitas Alamäe, miks ta Kallast vastloodud erakonna juhina toetas.

Erakond Eesti 200 juhatusse valitud Alamäe jätkab parteis majandusteema vedamisega.

Maailmavaateliselt seisab Erakond Eesti 200 isikuvabaduste eest ja selle eest, et inimesed suudaksid vastutada oma tegude eest. "See ongi meie maailmavaade," selgitas Alamäe.

Seda, mitut kohta riigikogus loodetakse, peab Alamäe sõnutsi valija otsustama.