Poolt või vastu? Kõik parteid peale Keskerakonna tahavad ÜRO rändepakti avaldust parandada

Vabaerakonna ettepanek:



Vabaerakonna juht Kaul Nurm on teatanud, et eelnõud ei toetata. Kuid riigikogu liikmest endise erakonna juhi muudatusettepanekud ehitavad kiriku keset küla.

Mitmete keeletehniliste paranduste hulgas on kaks tähtsamat:

1. Asendada avalduse eelnõu esimene lõik järgmise sõnastusega:

„ÜRO Globaalne Ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv liikmesriikide deklaratsioon, mis annab võimaluse parandada rahvusvahelist rändealast koostööd, sealhulgas ennetada ebaseaduslikku rännet ja võidelda inimkaubanduse ja -smugeldamisega. Samal ajal esitab raamistiku sõnastus põhjendamatu enesestmõistetavusega mitmeid subjektiivseid, rännet idealiseerivaid väärtushinnanguid, millega Riigikogu ei nõustu.“

9. Asendada avalduse eelnõu viimane lõik järgmise sõnastusega:

„Riigikogu peab vajalikuks, et Vabariigi Valitsus teeb otsuse globaalse ränderaamistikuga ühinemise või mitteühinemise kohta, võttes arvesse nii Riigikogu poolt käesolevas avalduses väljendatut kui ka valitsuse poolt 22. märtsil 2018 globaalse ränderaamistiku läbirääkimisteks kujundatud seisukohti.“



Mida see ettepanek tähendab?

Vabaerakonna ettepanekute läbiminemisel teeks riigikogu avalduse, et ei toeta ÜRO ränderaamistikku. Aga samas annaks valitsusele vabad käed otsustada, kas riigina Eesti sellega ühineb või mitte.

EKRE ettepanek:



EKRE on mõistagi Ränderaamistiku toetamisele igakülgselt vastu ja seega – nagu Isamaagi – pakub täiesti alternatiivset avaldust.

1. Muuta eelnõu pealkiri ja sõnastada see järgmiselt:

„Riigikogu avaldus „ÜRO Globaalse Rändepakti kohta““

2. Muuta eelnõu tekst ja sõnastada see järgmiselt:

“Eesti Vabariigi Riigikogu on jõudnud arusaamisele, et ÜRO Globaalse Rändepaktiga liitumine seab ohtu meie suveräänse otsustusõiguse ning sellega ühinemine piirab meie õigusi iseseisvalt ja täies ulatuses otsustada enda rändepoliitika üle.

Dokumendis deklareeritakse, et see on „mitte-õiguslikult siduv“, ehk teisisõnu see on siduv nii poliitiliselt kui moraalselt. Selles on mitmeid aspekte, mis omavad otsest mõju liikmesriikidelt oodatavale käitumisele.