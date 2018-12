Peapiiskop Urmas Viilma: EKRE ja Indrek Tarand peaksid avalikkuse ees kätt suruma ja vabandama

ETV saade "Suud puhtaks" küsis viimastel nädalatel toimunud sündmuste valguses, kas Eesti ühiskonna vihatase on tõusnud uutesse kõrgustesse, vahendab ERRi uudiseportaal.

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölderi hinnangul see ilmtingimata nii ei ole.

"Ma tuletaks meelde, et me oleme praegu ikkagi kampaaniakontekstis, mis on võib-olla veidi hüsteeriline ja kõik väga üksikud äärmuslikud juhtumid on võib-olla välja nopitud ja ülevõimendatud. Sellepärast võib-olla jääbki mulje, et järsku on väga suur vihapuhang toimunud Eesti poliitikas, mida võib-olla nii väga seal ei ole," rääkis ta saates.

Mölder ei tunneta ka seda, et poliitikute sõnad üksteise suunas oleksid läinud karmimaks. "Pigem me näeme seda, et Eesti poliitika ideoloogiline maastik on mitmekesistunud, rohkem on teatud rõhku väärtustel ja siis võib-olla osad tunnevad ka, et väärtused on riivatud ja siis emotsioonid keevad natuke üles. Aga mingit üleüldist vihalainet ma ilmtingimata ei näe," rääkis politoloog.

EELK peapiiskop Urmas Viilma tõi esile vastutuse teema ehk selle, et poliitikud, kes avalikult esinevad, vastutavad selle eest, milliseid emotsioone nad inimestesse jätavad.

Rääkides EKRE ja Indrek Tarandi vastasseisust eelmisel nädalal, ütles Viilma, et mõlemad osapooled peaksid avalikkuse ees kätt suruma ja vabandama, et nad sellise olukorra tekitasid.