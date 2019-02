OTSEPILT, -FOTOD ja -BLOGI | Rahandusministeerium annab ülevaate valimislubaduste maksumusest

Analüüs lähtub ennekõike meie põhifunktsioonist valitsuse ja riigikogu jaoks – riigieelarve ja nelja-aastase eelarvestrateegia koostamisest ning riigi rahanduse korraldamisest. Seetõttu on analüüsi fookus valimislubaduste maksumusel.

Rahandusministeeriumi analüüs on mõeldud toetama erakondi poliitikate kujundamisel ning aitama kodanikel ja ajakirjanikel valimislubadusi terviklikumalt hinnata. Analüüs võimaldab rahandusministeeriumil paremini toetada valimiste järel uut valitsust koalitsioonilepingu ning seejärel nelja-aastase riigi eelarvestrateegia koostamisel.

Pressikonverentsil annavad ülevaate erakondade valimisprogrammide analüüsi eesmärgist, metoodikast ja hinnatud mõjust rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna eelarve juht Regina Vällik, fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu ning sama osakonna juhtivanalüütik Risto Kaarna.

Erakondade valimislubaduste maksumus

Regina Vällik: Keerukaimad kohad hindamises olid kaitsekulud, tervishoiukulud, teadus- ja arenduskulude eri meetodid, lasteaiakoha tasu ja lubaduses konkreetse mõju puudumine.

Regina Vällik: Hinnatavaid katteallikaid oli parteide peale kokku 18.

Risto Kaarna: Kalleimad lubadused on pensionitõusud, tee-ehitused, tulumaksumuudatused, õpetajate palgatõus, hoolduskoormuse vähendamine, teadus- ja arendustegevuse ning tervishoiukulude kasv.

Risto Kaarna: Baasstsenaariumiks on riigi eelarvestrateegia, mis tugineb majandusprognoosile. Iga lubadust on hinnatud eraldiseisvana, ehkki erakonnad on öelnud, et ühe lubaduse katteks võib olla mõni teine lubadus.

Risto Kaarna: Maksutõusud, totuste vähendamine on plussmärgiga, sest eelarvepositsioon paraneb. Maksulangetused ja toetuste suurendamised miinusega, sest eelarvepositsioon halveneb ehk raha riigieelarves jääb vähemaks.

Risto Kaarna: Mitmeaastase lubaduse mõju on jagatud aastate peale ära ja toodud välja selle aastane mõju.

Risto Kaarna: Iga hinnatud lubaduse kohta on antud üks number miljonites eurodes. Numbri all on silmas peetud lubaduse mõju valitsussektori positsioonile esimesel täisaastal ehk praegusel juhul aasta 2020.

Risto Kaarna: Eraldi toodi välja see, kui lubadust saab ellu viia sisuliselt ilma täiendava rahata, samuti toodi välja, kui lubadusest on midagi juba ära tehtud või planeeritud. Samuti toodi välja, kui lubaduse teostamisel on mõni oluline takistus, näiteks vastuolu põhiseadusega.

Risto Kaarna: Kõigepealt hinnatu lubadusi kvalitatiivselt. Hinnati, kas lubadus üldse sisaldab konkreetseid ja arusaadavaid tegevusi. Mõnedel puhkudel küsiti ka erakondadelt üle, mida lubaduse all täpselt silmas peetakse.

Sven Kirsipuu: Lubaduste arv oli 3100 ringis. Kõige suurem hinnatavate lubaduste osakaal oli sotsiaaaldemokraatidel ja väikseim Elurikkuse Erakonnal.

Sven Kirsipuu: Iga lubadust on hinnatud eraldi, ent pole välistatud, et mingid lubadused kattuvad.

Sven Kirsipuu: Valimislubaduste analüüs annab võimaluse tõsta ka avaliku debati kvaliteeti. Siiski on mõjuhinnangute näol tegu nii-öelda kiirhinnangutega, mille tulemused on vaid ligikaudsed.

Sven Kirsipuu: Analüüsi üks eesmärk oli anda erakondadele võimalust saada tagasisidet ideede hindadele, samuti eeltöö koalitsioonileppele.

Sven Kirsipuu: töö kulisside taga on toimunud pea aasta. Koostöö erakondadega on olnud väga hea, analüüsi olid kaasatud pea kõik ministeeriumid.