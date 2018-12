Ossinovski sotside üldkogul: Eesti peab olema kaotajateta ühiskond

Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski keskendus oma kõnes sotsiaaldemokraatide kahele põhiväärtusele, vabaduste kaitsele, mis on demokraatliku ühiskonnakorralduse aluspõhimõtteid, ja kõigile võrdsete võimaluste tagamisele, mis on demokraatlike riikide kohustus oma inimeste ees.

„Oleme liiga tihti näinud ühiskonda läbi võitlusliku konkurentsi prisma, kus ellu jääb tugevaim ja kui keegi libastub, on see looduslik valik; oleme näinud ühiskondlikku arengut nullsummamänguna, kus ühe võit on automaatselt teise kaotus. Mina ei näe ühiskonda nullsummamänguna. Ühiskonnas, kus ühe võit toob kaasa teise kaotuse, kasvab äng ja pettumus. Eesti peab olema kaotajateta ühiskond, kus eksisteerivad kõrvuti erinevad inimesed ja erinevad huvid, aga kus erinevused täiendavad üksteist viisil, mis meid kõiki edasi viib,“ rääkis Ossinovski.

„Just see on sotsiaaldemokraatliku ilmavaate tuum – ühelt poolt iga inimese vabadus olla tema ise. Ja teiselt poolt ühine pingutus igaühele võrdsemate võimaluste tagamiseks, et kõigil läheks paremini. Kaitsta vaba ühiskonda, iga inimese õigust vabadusele, ei ole häbi-, vaid auasi. Sotsiaaldemokraadid on seda teinud siiani ja teeme ka edaspidi. Rõõmu ja kirega,“ lisas ta.

„Me toome nendele valimistele usaldusväärsed ja säravad inimesed, nende kogemuse ja ekspertiisi ning pakume läbimõeldud ja reaalselt teostatavaid lahendusi. Lahendusi, mis on vajalikud Eesti pikaajalise edu kindlustamiseks. Me kutsume üles rahulikult edasi ehitama demokraatlikku riiki, mis panustab kõigile inimestele võrdsemate võimaluste tagamisse. Ehitama riiki, milles kedagi ei jäeta maha. Riiki, milles igaüks loeb.“