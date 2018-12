Ossinovski sotside lubadustest: maksuküsimused on suhteliselt läbiräägitavad

Loomulikult kõik need asjad maksavad. Kui tahta sotsiaalseid investeeringuid teha, siis tuleb sellesse rohkem panustada. Oleme välja toonud need sihid, mis arvame, et Eestis ühiskonnas tuleb teha. Võrreldes mõne teise lubadusega on nad valdavalt soodsamad. Võtame näiteks tasuta lasteaia, mis maksab umbes 50 miljonit eurot, võtame hooldekodukoha, mis maksab veel vähem. Olukorras, kus meil on täna majanduskasv hea, maksulaekumised positiivsed iga-aastaselt, siis nii umbes 100 miljoni ulatuses on täiendavaid investeeringuid võimalik teha.

Kõik see mis te välja pakute peaks umbes 100 miljonit maksma aastas??

Ei see kindlasti maksab oluliselt rohkem. Need on meie sihid, mida tahaksime teha.

Valimisprogramm pole arutelu lõpp vaid arutelu algus. Nagu ma oma kõnes ka ütlesin, et tahame meie sihtide pealt teiste erakondade ja ühiskonnaga laiemalt pidada arutelu, et leida maksimaalne ühisosa.

Eestis teatavasti ükski erakond üksinda ei valitse, mis on ka hea. See tähendab, et peame läbi arutama, mis on need asjad, mida ühiselt saame teha. Ja loomulikult tuleb valitsuskoalitsiooni luues ühiselt läbi arutada ka katteallikad, mis on vajalikud selleks.

Meie printsiip on siin see, et me üldist maksukoormust tõsta ei taha. Peaksime suutma tänase maksukoormuse juures hakkama saama. See ei tähenda, et üksikuid maksumuudatusi siin ja seal ikka on tehtud.

Kuidas olukorras, kus maksukoormus ei tõuse, eelarvesse lisaraha ikkagi saab?

Kui maksukoormus ei tõuse ja majandus kasvab, siis tulusid on rohkem ja on võimalik rohkem teha.

Kui palju peaks majandus kasvama, et teie poolt lubatavat järgmise nelja aasta jooksul, kui sotsid saaksid ainuvõimule, saaks ära teha?

Sotsid ei saa ainuvõimule. Sotsid ei taha ainuvõimule. Me tahame mõistlikult jätkata oma põhimõtete elluviimist teiste partneritega, kel on teised printsiibid, mõnes kohas teised nägemused ja teised väärtused. Selles osas tuleb kokku leppida, mida on võimalik teha ja loodame, et ühisosa on piisavalt suur, et seda teha.

Hästi. Aga millise suure rahalise lubaduse olete siis valmis esimesena ära jätma?

Ma ütleks pigem vastupidi, et on ju ka aru saada, mis on meie jaoks prioriteetsed küsimused järgmises valitsuses. Need on omastehooldus, et saaks pensioni eest hooldekodusse. Kindlasti on oluline teadus- ja arendustegevusse 1% SKT eraldamine. Ja kahtlemata on oluline ka haridusinvesteeringutega jätkamine, mis puudutab nii õpetajate palkasid, kui lasteaedu.

Seega need punktid, mis puudutavad näiteks tulumaksu, need on kõik läbiräägitavad?

Maksusüsteemi punktid on üldiselt olnud kõige rohkem läbiräägitavad, sest seal on olnud ideoloogilisi erimeelsusi ja eri nägemusi tehelikult kõige rohkem. Eks tänanegi tulumaksusüsteem on sündinid selle pealt, et ühtedel erakondadel oli üks nägemus ja teistel erakondadel teine ja lõpuks jõuti sellisele kokkuleppele.

Kõnes märkisite, et sotsid on tõe poolest loobunud astmelise tulumaksu nõudmisest selle nimel, et süsteemi taas mitte muutma hakata. Kas sellest võib välja lugeda, et sotsid tahaksid peale valimisi jätkata Keskerakonnaga, sest Reformierakond on lubanud tänase süsteemi peale valimisi tagasi pöörata?

Me pole maksupoliitikas kunagi dogmaatikud olnud. Meie jaoks oluline väärtused ja põhimõtted. Ehk siis, et vaesemate inimeste maksukoormus võiks olla madalam ja jõukamad võiksid panustada natukene rohkem. Juhul, kui Kaja Kallas tahab teha maksukingitust kõige jõukamatele 100 eurot kuus, siis meie küsimus on selles, et mil viisil me seda meie jaoks olulist väärtust ehk madalamate inimeste maksukoormust siis selles osas suudame samal ajal vähendada. Põhimõtteliselt on loomulikult võimalik neid lahendusi leida. Aga meie arvates täna, kui inimesed on hakanud süsteemiga harjuma, sellest täielikult ülepea ja kaela loobuda, pole mõisltik.

Viimaste küsitluste järgi on sotsid reitingutega ca 8% peal. Kuidas on erakonna liikmed siin reageerinud, on nad rõõmsad selle üle või tahaksid suuremat toetust?

No mis te ise arvate? Loomulikult ei ole ei mina ega sotsid tervikuna sellega rahul. Viimase kuu väga rahutu poliitiline olukord on kindlasti jätnud oma jälje nii meie kui mõne teise erakonna reitingule. Meie siht on järgmise 76 päeva jooksul pöörata toetus tõusule. Ja olulisemalt veel, et teha 3. märtsil teha tugev tulemus. Me saame sellega hakkama, sest meil on kõige tugevamad nimekirjad. Kui inimesed hakkavad valimiskabiinis hääletama, siis nad valivad nende poolt, keda nad usaldavad, kes esindaksid nende huvisid hästi. Meie meeskond seda teeb.