Ossinovski: Reformierakond liigub tähtsusetuse kursil

“Reformierakond on liikumas — ja mul on Kaja Kallasest kahju — sellise poliitilise irrelevantsuse kursil,” rääkis Ossinovski intervjuus ETV saatele “Esimene stuudio”, vahendab ERRi uudisteportaal.

Ossinovski sõnul ei pea ta silmas seda, et Reformierakond ei kogu valimistel piisavalt hääli.

“Küsimus on ikka selles, et kui liberaalne erakond selles selges väärtusküsimuses ütleb, et mul on hoopis olulisem rääkida, et Jüri [Ratas] on paha. Ja rääkida mingit ärakulunud juttu maksusegadusest, siis on küsimus, aga milleks sind siis vaja on? See oli koht, kus Kaja Kallas oleks pidanud selle ära tabama,” selgitas ta oma mõttekäiku.

Sotsiaaldemokraatide juht tuletas meelde, et opositsioonioonierakonnal on harva neid otsustuskohti, kus parteist ka midagi sõltub.

“Kus sinu otsusest antakse laiemat ühiskondlikku signaali. See oli üks nendest. See, et see jäeti kasutamata, rääkides, et meile on olulisem, et Jüri Ratasel halvasti läheks, mõjus usaldusele kehvasti,” ütles Ossinovski.