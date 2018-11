Monika Haukanõmm lahkub Vabaerakonnast ja kandideerib sotside nimekirjas

"Ma olen tõesti selle avalduse teinud, et lahkuda Vabaerakonnast, Vaberakonna fraktsioonist ja viimased kuud veeta nn aknaalusena," kinnitas Haukanõmm ERR-ile.

"Liitumine sotsidega on natukene veel ennatlik, küll aga on meil olemas esialgsed kokkulepped, et ma kandideerin riigikokku Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga koos," lisas ta.

Põhjus, miks ta Vabaerakonnast lahkub, on Haukanõmme sõnul selles, et nii erakond kui ka tema on muutunud. SDE-ga on tal enda sõnul ühiseid teemasid.

"Kindlasti ka Vabaerakond on muutunud nende nelja aasta jooksul ja mina olen muutunud. Aga oluline on see, et need teemad, mille eest ja mille tõttu ma olen riigikokku kandideerinud ja need sihtgrupid loodavad minu peale. Üks just sotsiaaldemorkaatidega kandideerimise põhjus tuleneb sellest, et tegelikult nendega koos on mul seda kõige lihtsam teha, sest need teemad on meil paljuski kokkulangevad," selgitas Haukanõmm.

