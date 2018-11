Mihhail Korb Delfi valimissaatele: Reformi kampaanias pole „ohoo!“ efekti, mis sunniks käiku vahetama

Kuidas kavatsevad riigikokku püüdlevad erakonnad üles ehitada oma kampaaniad, mismoodi valmistatakse parteikontoreis ette valimisvõite? Tagatoa valimissaade võtab ette kampaaniate köögipoole ja uurib valimistesse ning poliitikasse puutuvaid küsimusi asjaga kõige enam kursis olevatelt inimestelt.

Podcastina eile eetrisse läinud saate esimeseks külaliseks oli Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, kes räägib erakonna ambitsioonikatest plaanidest jõuda kampaania käigus vist pea kõigi valijateni. Keskerakonna eesmärgiks on koputada valimiste eel kõigile Eesti ustele. „Panime kandidaatidele sellise eesmärgi enne kohalikke valimisi, aga täismahus seda ei saavutanud. Aga teeme proovime uuesti.“

Korbi hinnangul tunneb Keskerakond end seekord valimistele minnes eriti suurepäraselt. „Võrreldes nelja aasta tagusega on meil palju suurem edumaa meie endaga võisteldes. Purustasime mitmed müüdid, mis meie ümber oli ehitanud reformierakond. Et me pole valitsuskõlbulikud ja ei saa hakkama. Viimase kahe aastaga oleme tõestanud, et riiki saab juhtida ka ilma Reformierakonnata.

Kuid see ei tähenda, et keskpartei kontoris ei tunta, kuidas Reformierakond kuklasse hingab, neid peetakse jätkuvalt peamisteks konkurentideks. Ent viimase aja vangerdused panid Korbi kergel muigama:„Mis puutub kampaaniasse, siis teeb murelikuks, et Reformierakonnas muutuvad nii kiiresti esimehed ja peasekretärid,“ märkis Korb väikese irooniaga.